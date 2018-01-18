В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходных

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала RT, какой будет погода в Москве на выходных.

«Москва находится под влиянием семейства циклонов. Ближе всего тот, который находится на юго-западе, он поднимается со стороны Балканского полуострова, вовлекая влажный воздух. Сказывается и влияние антициклона на востоке. Разница атмосферного давления в центрах этих вихрей велика — этого достаточно, чтобы обеспечить нас ветреной погодой. Сегодня порывы будут до 12—17 м/с, ожидается облачная погода со снегом. Местами будет метель, возможен гололёд, но небольшой. На дорогах нужно быть внимательными и пешеходам, и автомобилистам. Сохранится погода и на крещенскую ночь, будет облачно со снегом, местами метель. В пятницу к утру температура понизится до -7…-9 °С, в Подмосковье до -12 °С. В любом случае погода будет восприниматься как более холодная, именно из-за ветра», — отметила Макарова.

По словам синоптика, в выходные также сохранится зимняя морозная погода.

«В выходные есть надежда, что не уйдём в оттепель и сохранится зимняя погода. В субботу примерный температурный фон, как и в пятницу. В воскресенье наиболее вероятное значение ночью -5…-10 °С, днём не исключены прояснения, будет небольшой снег, и максимальная температура достигнет -4…-6 °С», — заключила Макарова.

Ранее синоптики предупредили о порывистом ветре в Москве 18 января.