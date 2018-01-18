В Иркутской области был разлит опасный химикат

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Семь бочек опасного химиката были разлиты во время транспортировки в Иркутской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росприроднадзора.

Инцидент произошёл на дорожном полотне федеральной трассы в Усть-Кутском районе Иркутской области. Отмечается, что речь идёт о химикате «ингибитор коррозии металла».

«Факт происшествия под Усть-Кутом установлен. Разлито семь бочек химиката», — сказала сотрудник пресс-службы.

Уточняется, что в ведомстве изучают обстоятельства происшествия.

Ранее в американском штате Флорида с рельсов сошёл поезд с расплавленной серой, произошла утечка.

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