В Иркутской области был разлит опасный химикат

Семь бочек опасного химиката были разлиты во время транспортировки в Иркутской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росприроднадзора.

Инцидент произошёл на дорожном полотне федеральной трассы в Усть-Кутском районе Иркутской области. Отмечается, что речь идёт о химикате «ингибитор коррозии металла».

«Факт происшествия под Усть-Кутом установлен. Разлито семь бочек химиката», — сказала сотрудник пресс-службы.

Уточняется, что в ведомстве изучают обстоятельства происшествия.

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