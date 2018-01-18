В Иркутской области был разлит опасный химикат
Семь бочек опасного химиката были разлиты во время транспортировки в Иркутской области.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росприроднадзора.
Инцидент произошёл на дорожном полотне федеральной трассы в Усть-Кутском районе Иркутской области. Отмечается, что речь идёт о химикате «ингибитор коррозии металла».
«Факт происшествия под Усть-Кутом установлен. Разлито семь бочек химиката», — сказала сотрудник пресс-службы.
Уточняется, что в ведомстве изучают обстоятельства происшествия.
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