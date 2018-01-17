В Сочи обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны
Опасную находку на прилегающей к домовладению территории обнаружила жительница Сочи.
«Сотрудники полиции, прибыв на место, осмотрели находку и идентифицировали её как гранату Ф-1 времён Великой Отечественной войны со следами коррозии, после чего вызвали сотрудников ОМОНа Росгвардии», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии после обследования гранаты вывезли её на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом.
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