В Сочи обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны

Боеприпас времён Великой Отечественной войны, обнаруженный в Сочи, был вывезен на специализированный полигон и уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба Южного округа Росгвардии.

Опасную находку на прилегающей к домовладению территории обнаружила жительница Сочи.

«Сотрудники полиции, прибыв на место, осмотрели находку и идентифицировали её как гранату Ф-1 времён Великой Отечественной войны со следами коррозии, после чего вызвали сотрудников ОМОНа Росгвардии», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники инженерно-технической группы Росгвардии после обследования гранаты вывезли её на специализированный полигон и уничтожили накладным зарядом.

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