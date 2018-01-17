Эксперт прокомментировал заявления о вмешательстве США в дела России

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал RT о методах давления на Россию со стороны США, в том числе в связи с предстоящими президентскими выборами.

«Во-первых, это медиадавление. Во-вторых, оказание влияния на наших партнёров в Западной Европе, в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке. Помимо секторального воздействия на отдельные отрасли, это ещё и административное давление — особенно опасное и циничное. Я имею в виду заявления официальных лиц относительно электоральных предпочтений россиян либо навязывание определённой воли. Наши западные «партнёры» используют третьих лиц для того, чтобы производить преследования и наказывать персон, которые, как им кажется, являются составной частью тех или иных событий, — журналистов и экспертов. Участились случаи депортации из стран Западной и Северной Европы, что само по себе нонсенс», — отметил Мухин.

По словам эксперта, «такие вещи должны иметь юридические последствия и быть вынесены на заседание Совбеза ООН».

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США открыто преследуют российских журналистов, и не исключил расширения ответных мер на притеснение российских СМИ за рубежом. Сенатор также отметил, что Вашингтон оказывает прямое и грубое вмешательство в дела России, призывая к бойкоту президентских выборов в стране.