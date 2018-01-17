СМИ: Трёхлетний ребёнок выпал из окна многоэтажного дома в Москве

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Трёхлетний ребёнок выпал из окна одной из квартир многоэтажного дома на северо-западе Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, инцидент произошёл вечером во вторник, 16 января, на улице Героев Панфиловцев. О произошедшем в полицию заявили сотрудники скорой помощи.

Полицейские обнаружили на месте происшествия тело трёхлетней девочки с характерными для падения с высоты повреждениями.

Проводится проверка.

Ранее Nation News сообщал, что в Калининградской области четырёхлетний ребёнок выпал из окна.

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