СМИ: Трёхлетний ребёнок выпал из окна многоэтажного дома в Москве

Трёхлетний ребёнок выпал из окна одной из квартир многоэтажного дома на северо-западе Москвы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.