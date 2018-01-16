ЦИК рассмотрела все заявки выдвинутых кандидатами в президенты России

По итогам рассмотрения Центризбиркомом России вопроса о выдвижении на выборы президента страны трёх последних кандидатов стало известно, что избирательную кампанию продолжат 17 претендентов на пост главы государства. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы закончили процедуру рассмотрения представленных документов. Больше не может никого быть — по суду если только кто-то будет восстановлен. Но я заявлений новых не вижу», — цитирует Булаева ТАСС.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах президента России в бюллетенях будут представлены имена не более 19 кандидатов.

Выборы президента России пройдут 18 марта.