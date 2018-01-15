Утверждены формы бюллетеня для голосования на президентских выборах в России

Утверждены три варианта избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах в России, сообщает ФАН со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

Первая версия — основная, вторая предназначена для комплексов обработки избирательных бюллетеней, третья — для электронного голосования.

Все фамилии кандидатов будут размещены в алфавитном порядке. Информацию о них запишут чёрным цветом на русском языке.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России политолог Оксана Гончаренко в беседе с «ПолитЭкспертом» не исключила высокой явки на президентских выборах.