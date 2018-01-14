В московских аэропортах отменили и задержали 26 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По информации на 19:50 мск, в Домодедове девять рейсов задержано, четыре отменено. В аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов, во Внукове — четыре. Ранее телеканал m24 передавал, что в ряде областей Центрального федерального округа прогнозируется ухудшение погоды 14—15 января из-за влияния мощного антициклона.