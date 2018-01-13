Шмелёва: в штабе Путина будет минимальное количество сотрудников

В избирательном штабе кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина будет минимальное количество сотрудников, заявила сопредседатель штаба Елена Шмелёва в интервью RT.

«У нас есть все функции, которые необходимо курировать, выполнять, сопровождать… Но как только будет официально утверждена предвыборная программа, пройдёт ещё одна ревизия оргструктуры на предмет соответствия этой программы сложившейся сети», — сказала она.

Шмелёва подчеркнула, что на сегодняшний день можно сделать вывод, насколько сильна эта сеть, насколько проявили себя люди, которые включились в работу, и насколько оказались активными и организованными волонтёры.

«Мы можем гарантировать, что в штабе будет минимальное в истории количество сотрудников. Наверное, те, кто в него войдёт, будут сверхзагружены — на 100, а может быть, на 200%», — отметила она.

По мнению сопредседателя штаба, такой подход наиболее эффективен, учитывая короткий период избирательной кампании. Она также отметила, что люди, которые включены в штаб, максимально эффективно показали себя.

10 января стало известно, что штаб Владимира Путина возглавят руководитель центра «Сириус» Елена Шмелёва, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.