СК назвал причину взрыва газа в пятиэтажке Омска
«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занёс домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился. Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации», — говорится в сообщении.
В СК отметили, что на месте происшествия продолжает работу следственная группа, идёт дополнительный осмотр квартиры
Ранее житель Омска Андрей Чечик рассказал телеканалу «360» подробности о взрыве газа в жилом доме.