СК назвал причину взрыва газа в пятиэтажке Омска

Следственное управление СК России по Омской области сообщило, что причиной взрыва и пожара в доме в Омске, в котором пострадали восемь человек, стал недавно заправленный на АГЗС газовый баллон.

«По основной версии следствия, отец семейства, собираясь ехать на рыбалку, заправил на автозаправочной станции и занёс домой газовый баллон, который через некоторое время стал спускать газ и впоследствии воспламенился. Следователями установлена заправка, где мужчина заправлял баллон. В настоящее время на этой автозаправочной станции проходят обыски и выемка разрешительной документации», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что на месте происшествия продолжает работу следственная группа, идёт дополнительный осмотр квартиры

Ранее житель Омска Андрей Чечик рассказал телеканалу «360» подробности о взрыве газа в жилом доме.