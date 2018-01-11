Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в центре Москвы

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в здании в центре Москвы.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

«Ликвидирован пожар по адресу переулок Большой Саввинский, дом 11. Происходило горение в отдельно стоящем одноэтажном здании на площади 200 кв. метров», — говорится в заявлении.

Ликвидирован пожар по адресу: переулок Большой Саввинский, дом 11. Происходило горение в отдельностоящем одноэтажном здании на

площади 200 м2.Угрозы людям не было. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении принимали участие 66 человек личного состава, 16 единиц техники — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 11 января 2018 г.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло в здании ресторана.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

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