Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в центре Москвы

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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в здании в центре Москвы.

Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

«Ликвидирован пожар по адресу переулок Большой Саввинский, дом 11. Происходило горение в отдельно стоящем одноэтажном здании на площади 200 кв. метров», — говорится в заявлении.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло в здании ресторана.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее URA.RU передавало, что в Перми загорелся один из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России».

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Общество Происшествия
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