В Ярославской области в результате крупного ДТП погибла женщина и пострадали два ребёнка

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В Ярославской области в результате крупного ДТП один человек погиб и трое пострадали, в том числе двое детей, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

В Гаврилов-Ямском районе 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Ford Focus, за рулём которой находился 27-летний мужчина.

В результате погибла 43-летняя женщина. Водитель ВАЗа и двое его сыновей пяти и девяти лет госпитализированы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.

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