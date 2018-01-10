В Ярославской области в результате крупного ДТП погибла женщина и пострадали два ребёнка

В Ярославской области в результате крупного ДТП один человек погиб и трое пострадали, в том числе двое детей, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

В Гаврилов-Ямском районе 53-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 потерял управление и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной Ford Focus, за рулём которой находился 27-летний мужчина.

В результате погибла 43-летняя женщина. Водитель ВАЗа и двое его сыновей пяти и девяти лет госпитализированы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя погибшими.