На рождественских богослужениях в Москве побывали около 600 тысяч человек

На рождественских богослужениях в российской столице побывали около 600 тыс. человек, сообщает Nation News.

Об этом заявил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский на президиуме городского правительства.

Праздничные богослужения были проведены в 423 храмах и 15 монастырях Москвы.

Ранее m24 сообщало, что на фестивале «Путешествие в Рождество» выступят кукольные театры из Европы.