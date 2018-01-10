На рождественских богослужениях в Москве побывали около 600 тысяч человек
На рождественских богослужениях в российской столице побывали около 600 тыс. человек, сообщает Nation News.
Об этом заявил глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский на президиуме городского правительства.
Праздничные богослужения были проведены в 423 храмах и 15 монастырях Москвы.
Ранее m24 сообщало, что на фестивале «Путешествие в Рождество» выступят кукольные театры из Европы.
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