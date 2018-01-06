Московский метрополитен в Рождественскую ночь продлит работу

Работа Московского метрополитена в ночь с 6 на 7 января будет продлена. Об этом завили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Станции метро и Московского центрального кольца будут открыты для пассажиров до 02:00», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Отмечается, что до 03:00 продлена работа наиболее популярных маршрутов наземного общественного транспорта.

В пресс-службе также напомнили, что до конца праздничных каникул (по 8 января) парковка на улично-дорожной сети в Москве бесплатная.

Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии Московского метрополитена запустили новогодний поезд.

Nation News со ссылкой на МЧС передавало, что на Рождество в Санкт-Петербурге резко похолодает.