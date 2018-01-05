Башкирия возглавила рейтинг регионов по числу преступлений, совершённых в нетрезвом состоянии

Башкирия возглавила список регионов по количеству преступлений, совершённых людьми в нетрезвом состоянии, сообщает kp.ru со ссылкой на портал правовой статистики Генеральной прокуратуры России.

За январь — ноябрь 2017 года в республике произошло 14 067 таких преступлений.

В Кемеровской области данный показатель составляет 12 471, в Свердловской области — 11 910.

Самыми благоприятными регионами признаны Ингушетия, Дагестан и Чечня, где действуют специальные ограничения на продажу алкоголя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.