Пожарные спасли 10 человек из дома в Кемерове

Во время пожара в подвале дома на проспекте Советском в Кемерове спасены 10 человек, сообщает kp.ru.

Как заявили в региональном управлении МЧС, когда к дому приехали спасатели, из подвала шёл дым, который распространялся на верхние этажи.

Во время эвакуации помощь потребовалась женщине, находившейся в лифте: сотрудникам МЧС пришлось разблокировать двери кабины.

В общей сложности из здания вывели 10 человек, в том числе пятерых детей.

Никто из жильцов не пострадал. Некоторые смогли выйти из дома самостоятельно.

По предварительной оценке, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём. Сгорела мебель и вещи в подвале на площади в несколько квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области за первые два дня 2018 года в частном секторе произошло десять пожаров.