В ХМАО восстановили движение по трассе после крупного ДТП с десятью погибшими

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В МЧС заявили о возобновлении движения на трассе в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где в ДТП погибли десять человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Движение на автодороге восстановлено», — отметили в МЧС.

Уточняется, что участок, где произошла авария, в нормальном состоянии, его регулярно очищали и обрабатывали реагентами.

В среду, 3 января, на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань в Октябрьском районе округа столкнулись два автомобиля: Mazda 6 и Renault Duster. В результате погибли 10 человек, включая четверых детей. 

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Общество Происшествия
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