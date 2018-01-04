В ХМАО восстановили движение по трассе после крупного ДТП с десятью погибшими
В МЧС заявили о возобновлении движения на трассе в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, где в ДТП погибли десять человек.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«Движение на автодороге восстановлено», — отметили в МЧС.
Уточняется, что участок, где произошла авария, в нормальном состоянии, его регулярно очищали и обрабатывали реагентами.
В среду, 3 января, на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань в Октябрьском районе округа столкнулись два автомобиля: Mazda 6 и Renault Duster. В результате погибли 10 человек, включая четверых детей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.