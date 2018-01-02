В Москве в парках и на площадях могут появиться зимние веранды кафе

В Москве в парках и на площадях в рамках эксперимента могут открыться зимние веранды кафе и ресторанов.

Об этом, как сообщает m24, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Возник вопрос, что же мы только летом, давайте и зимой попробуем. Ну, давайте попробуем, попробуем в виде эксперимента — зима есть зима, это уборочная техника, другая климатическая история, как это будет выглядеть. Попробуем в первую очередь в парках или на площадях, где есть свободное пространство», — сказал мэр.

По его словам, подобный эксперимент будет проведён в следующем году.