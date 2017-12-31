Рогозин и такса Николас поздравили россиян с наступающим Новым годом
На фото запечатлён сам вице-премьер, его супруга Татьяна, овчарка Пончо и такса Николас, участвовавшая в эксперименте с жидкостным дыханием.
«Дмитрий, Татьяна, Николас и Пончо Рогозины поздравляют вас, друзья, с наступающим Новым годом! Пусть жизнь в новом 2018 году вас не кусает, не гавкает на вас, а лишь только ободряюще хвостом виляет!» — написал Рогозин в Facebook.
Ранее Рогозин прокомментировал эксперимент с жидкостным дыханием, в ходе которого таксу поместили в специальный резервуар с жидкостью без азота.
Также источник РИА Новости сообщил, что вице-премьер забрал таксу по кличке Николас себе.