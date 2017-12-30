Клинцевич назвал задержание исполнителя взрыва в Петербурге проявлением профессионализма ФСБ
«Конечно, в идеале работа спецслужб должна практически исключать вероятность проведения терактов. Но, увы, ни в одной стране мира это до сих их пор не удавалось... Но то, что террорист был задержан, как говорится, по горячим следам — это несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб», — написал сенатор в Facebook.
По его словам, даже самые развитые агентурные возможности не гарантируют успех, если действует террорист-одиночка.
«Думаю, что именно это имело место в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Клинцевич.
Ранее ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника, устроившего 27 декабря взрыв в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали 18 человек.