Клинцевич назвал задержание исполнителя взрыва в Петербурге проявлением профессионализма ФСБ

Задержание организатора и исполнителя взрыва в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге по горячим следам свидетельствует о высочайшем профессионализме российских спецслужб, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Конечно, в идеале работа спецслужб должна практически исключать вероятность проведения терактов. Но, увы, ни в одной стране мира это до сих их пор не удавалось... Но то, что террорист был задержан, как говорится, по горячим следам — это несомненный успех, свидетельство высочайшего профессионализма наших спецслужб», — написал сенатор в Facebook.

По его словам, даже самые развитые агентурные возможности не гарантируют успех, если действует террорист-одиночка.

«Думаю, что именно это имело место в Санкт-Петербурге», — подчеркнул Клинцевич.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании злоумышленника, устроившего 27 декабря взрыв в магазине «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадали 18 человек.