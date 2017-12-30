Глава администрации посёлка в Челябинской области распорядился спилить ель на участке местной жительницы

Прокуратура проводит проверку после того, как по распоряжению главы администрации посёлка Аргаяш Челябинской области Артура Ишкильдина рабочие спилили полувековую ель на участке жительницы села Увильды Светланы Антоновой.

Заместитель главы района Дамир Салыкаев пояснил, что дерево находилось у дороги, «ёлка высокая и немолодая, то есть была угроза её падения».

По словам старшего помощника прокурора Челябинской области Натальи Мамаевой, глава поселения подтвердил, что это было сделано по его поручению.

Она отметила, что в настоящее время выясняется, чьей собственностью являлась ель.

«Если это была муниципальная земля, то мы будем решать вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 260 УК «Незаконная вырубка леса». Если всё-таки дерево росло на земле женщины, то это хищение», — пояснила Мамаева.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков, комментируя ситуацию, заявил, что Новый год не может быть оправданием для произошедшего.

«Так просто нельзя дать разрешение, чтобы на частном участке что-то пилить, ломать, убирать, — это абсурд», — подчеркнул Сушков.

Подробнее — в материале RT.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане появилась возможность бесплатно получить новогоднюю ёлку.