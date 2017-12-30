Правительство России утвердило план разработки 54 законопроектов в 2018 году

Правительство России утвердило план законопроектной деятельности на 2018 год, который подразумевает разработку 54 законопроектов.

«План законопроектной деятельности правительства Российской Федерации на 2018 год... подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства России. План состоит из 11 разделов и предусматривает разработку в 2018 году 54 законопроектов», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что законопроекты направлены на сохранение и укрепление здоровья граждан, поддержку социально незащищённых групп населения, развитие здравоохранения и пенсионной системы, защиту прав и интересов детей, совершенствование природопользования и развитие сельского хозяйства, реформирование науки, повышение качества образования.

Кроме того, они ориентированы на обеспечение государственной и общественной безопасности, законности и правопорядка, совершенствование нотариата и оказания бесплатной юридической помощи, развитие транспортной системы и обеспечение транспортной безопасности, обеспечение устойчивости бюджетной системы и банковской деятельности, формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности, развитие рынка труда, повышение эффективности государственного управления, совершенствование градостроительной деятельности и территориального развития, обеспечение безопасности в сферах экономики и информации, развитие связи.

Полный список законопроектов приведён на сайте кабмина.

Ранее правительство установило максимальный и минимальный уровни воды в озере Байкал в 2018—2020 годах.