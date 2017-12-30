В Саратовской области разыскивается сбежавший из колонии заключённый

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) начала розыск 43-летнего заключённого Сергея Дубовицкого, который сбежал 29 декабря из колонии-поселения в станице Паницкой Красноармейского района Саратовской области.

«Сотрудниками колонии 29 декабря при проведении проверки осуждённых, занятых на производственном объекте, обнаружено отсутствие осуждённого Сергея Дубовицкого, отбывающего наказание в колонии-поселении №20… По данному факту начальником УФСИН по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — приводит РИА Новости сообщение областного управления ФСИН.

Отмечается, что он отбывал в колонии-поселении срок 5 лет по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В пресс-службе ФСИН уточнили, что среди особых примет сбежавшего отсутствие на левой кисти четырёх пальцев.

Ранее СМИ сообщили, что сбежавший из колонии-поселения заключённый вечером 30 декабря якобы убил свою знакомую в Энгельсском районе Саратовской области. В региональном СУ СК подтвердили факт смерти женщины, но не сообщили подробностей.