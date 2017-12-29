В Калининградской области появится третейский суд

Третейский суд будет открыт в Калининградской области, сообщает kp.ru. Об этом договорились правительство региона и Институт современного арбитража.

Новой структуре предстоит администрировать внутренние споры между отечественными физическими и юридическими лицами, а также дела, сторонами которых выступают контрагенты из Прибалтики и других стран Европы, рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Это одно из существенных положений, на которые обращают внимание иностранные инвесторы, — иметь на территории региона возможность обратиться в третейский суд», — сказал губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, инвесторы и любые другие юрлица при заключении договора смогут оговаривать, что в случае спорных ситуаций они будут выяснять отношения не на общих условиях, а привлекать независимых авторитетных российских и зарубежных судей и экспертов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что число предприятий в Крыму выросло почти на 10% с начала года.