Путин подарил на Новый год двум школьницам из Челябинска лыжи

Президент России Владимир Путин подарил сёстрам из Челябинска — 11-летней Арине и 14-летней Анжелике — в качестве новогоднего подарка лыжи.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальных отношений региона.

Подарок и письмо от президента школьницам вручил главный федеральный инспектор по Челябинской области Артём Пушкин.

«Я видела по телевизору, что одна девочка написала письмо президенту, и тоже решила написать. Написала, чтобы президент подарил мне на Новый год лыжи и лыжную экипировку. Сначала я не думала, что мне придёт ответ, но, когда пришёл ответ, мне было радостно», — сказала 11-летняя Арина.

Девочка надеется, что в будущем сможет участвовать в олимпиаде.

Школьницы занимаются лыжными видами спорта в челябинской спортивной школе олимпийского резерва №5.

Ранее Путин подарил щенка школьнице из Брянской области. 13 декабря школьница из удмуртской деревни Мещеряки обратилась к Владимиру Путину и получила от него в подарок пианино.