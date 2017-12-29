Путин подарил на Новый год двум школьницам из Челябинска лыжи
Об этом сообщается на сайте Министерства социальных отношений региона.
Подарок и письмо от президента школьницам вручил главный федеральный инспектор по Челябинской области Артём Пушкин.
«Я видела по телевизору, что одна девочка написала письмо президенту, и тоже решила написать. Написала, чтобы президент подарил мне на Новый год лыжи и лыжную экипировку. Сначала я не думала, что мне придёт ответ, но, когда пришёл ответ, мне было радостно», — сказала 11-летняя Арина.
Девочка надеется, что в будущем сможет участвовать в олимпиаде.
Школьницы занимаются лыжными видами спорта в челябинской спортивной школе олимпийского резерва №5.
Ранее Путин подарил щенка школьнице из Брянской области. 13 декабря школьница из удмуртской деревни Мещеряки обратилась к Владимиру Путину и получила от него в подарок пианино.