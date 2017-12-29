В последнюю пятницу 2017 года Путин будет работать до семи вечера

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в последнюю пятницу 2017 года будет работать до семи вечера.

«У президента где-то, наверное, часов до шести — до семи есть внутренние разные совещания. Пресс-служба, вы знаете, работает круглосуточно. Я надеюсь, что где-то часиков до семи поработаем, а потом перестанем это делать», — сказал Песков в ответ на вопрос, до которого часа в последний рабочий день этого года будут работать президент и его пресс-служба.

Ранее Песков рассказал, с кем Путин встретит Новый год.

28 декабря стало известно, что Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.