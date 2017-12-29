Власти сообщили о полном погашении долгов перед строителями космодрома Восточный
Долги по заработной плате перед строителями космодрома Восточный полностью погашены. Об этом сообщил и. о. начальника Управления занятости населения Амурской области Сергей Зорин.
«По состоянию на 29 декабря задолженность по заработной плате перед работниками, строящими космодром Восточный, отсутствует», — цитирует Зорина РИА Новости.
По его словам, три организации погасили задолженность в размере 40 586 600 рублей.
Как уточняется, деньги получили 1166 человек.
В марте сообщалось, что задолженность перед сотрудниками Тихоокеанской мостостроительной компании, которая занималась строительством космодрома Восточный, полностью погашена.
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