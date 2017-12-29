По факту взрыва газа в доме на окраине Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело после возгорания и взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Садовом на окраине Екатеринбурга.

Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Свердловской области.

По данным следствия, рассматриваются различные версии, по одной из них, противоправные действия мог совершить сам хозяин квартиры из-за бытового конфликта.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога или иным общеопасным способом).

Ранее стало известно, что эвакуированных жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, отправят в одну из школ Екатеринбурга, переоборудованную в пункт временного размещения (ПВР).

28 декабря URA.RU сообщило, что в посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа.