По факту взрыва газа в доме на окраине Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

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Следственные органы возбудили уголовное дело после возгорания и взрыва бытового газа в жилом доме в посёлке Садовом на окраине Екатеринбурга.

Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК России по Свердловской области.

По данным следствия, рассматриваются различные версии, по одной из них, противоправные действия мог совершить сам хозяин квартиры из-за бытового конфликта.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога или иным общеопасным способом).

Ранее стало известно, что эвакуированных жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, отправят в одну из школ Екатеринбурга, переоборудованную в пункт временного размещения (ПВР).

28 декабря URA.RU сообщило, что в посёлке Садовом Орджоникидзевского района Екатеринбурга в многоквартирном доме на пятом этаже произошёл взрыв бытового газа.

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