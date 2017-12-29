Несколько центральных улиц Москвы будут перекрыты в период с 29 декабря по 4 января

Центральные московские улицы Тверская, Моховая и Охотный ряд в преддверии новогодних праздников будут перекрыты в период с 29 декабря по 4 января.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника информационно-аналитического управления Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Максима Щепакова.

«Начиная с 29 декабря, в городе планируется огромное количество мероприятий. К примеру, с 29 декабря по 4 января будут перекрыты Тверская, Моховая, Охотный ряд для рождественской ярмарки», — уточнил он.

Ранее НСН сообщала, что дублёр Боровского шоссе в Москве будет временно закрыт с 22 декабря по 15 марта из-за строительства транспортного пересадочного узла у станции метро «Рассказовка».