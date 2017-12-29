Источник: из Центра им. В. Мейерхольда в Москве похитили почти один миллион рублей

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Из творческого Центра им. В. Мейерхольда в Москве неизвестный похитил 950 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отделение полиции поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новослободская, д. 23, неизвестный похитил из сейфа Центра им. В. Мейерхольда 950 тыс. рублей», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России «Кража».

Ранее сообщалось, что в центре столицы неизвестные похитили $300 тыс. у мужчины, предложив ему приобрести биткоины.

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