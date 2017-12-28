Зюганов рассказал, как встретит Новый год
По словам политика, он намерен праздновать дома.
«У меня большое хозяйство, восемь внуков плюс мои домашние... Покатаемся, погоняем мяч, поиграем в бильярд», — заявил Зюганов.
Как отметил лидер КПРФ, его семья предпочитает хорошую народную кухню, а дочь великолепно готовит салаты, так что праздничный стол будет хороший.
«Есть картофель по-строгановски, а есть картофель по-зюгановски. Когда я готовил ужин в институте, на весь коридор был вкусный запах, сбегались на кухню почти все», — рассказал политик.
Кроме того, на новогоднем столе будет медовая настойка, приготовленная Зюгановым по рецепту отца.
Ранее сообщалось, что Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.