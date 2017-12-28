Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, как встретит Новый год, сообщает kp.ru.

По словам политика, он намерен праздновать дома.

«У меня большое хозяйство, восемь внуков плюс мои домашние... Покатаемся, погоняем мяч, поиграем в бильярд», — заявил Зюганов.

Как отметил лидер КПРФ, его семья предпочитает хорошую народную кухню, а дочь великолепно готовит салаты, так что праздничный стол будет хороший.

«Есть картофель по-строгановски, а есть картофель по-зюгановски. Когда я готовил ужин в институте, на весь коридор был вкусный запах, сбегались на кухню почти все», — рассказал политик.

Кроме того, на новогоднем столе будет медовая настойка, приготовленная Зюгановым по рецепту отца.

Ранее сообщалось, что Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.