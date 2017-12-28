Депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась своими планами на Новый год, сообщает kp.ru.

«Встречу Новый год в России, а где — секрет. Мама сварит холодец, приготовим сельдь под шубой. Я запеку утку с яблоками и черносливом», — рассказала Поклонская.

По её словам, под Рождество она намерена научиться у дочери кататься на коньках.

Ранее сообщалось, что Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.