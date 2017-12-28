Водителей предупредили о тумане и гололёде на трассах Оренбургской области

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В ближайшие сутки ситуация на трассах Оренбургской области будет неблагоприятной, сообщает Nation News со ссылкой на специалистов МЧС по региону.

По имеющимся данным, на автодорогах ожидается туман. Водителям советуют соблюдать осторожность. Порог видимости составит 500 м и менее.

Кроме того, метеорологи прогнозируют гололёд из-за резкого перепада температур и снежные заносы из-за непрекращающихся осадков.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в новогоднюю ночь во Владивостоке ожидается сильный снегопад.

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