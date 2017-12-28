Собчак поделилась планами на Новый год
Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении участвовать в выборах президента России, поделилась планами на Новый год, сообщает kp.ru.
«Проведу вместе со своей семьёй дома», — заявила Собчак.
По её словам, она любит сама готовить драники, а с мужем они традиционно делают салат оливье.
«Мама обычно приносит кролика с морковью и картошечкой. Ещё приносит запечённую утку», — рассказала телеведущая.
Она отметила, что в течение последних лет традиционно встречает Новый год без телевизора. Как добавила Собчак, у неё хорошая дружная семья, и они будут за столом делиться воспоминаниями, разговаривать.
Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах на Новый год.
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