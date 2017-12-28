Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах на Новый год, сообщает kp.ru.

По словам политика, он хотел снять на новогоднюю ночь ресторан, но отказался от такой идеи из-за высокой цены.

«Мне выкатили бешеный ценник — 60 тыс. с человека. А я хотел позвать человек десять друзей — выходит 600 тыс. рублей. Дорого», — заявил Жириновский. Кроме того, отметил он, музыку выбирает ресторан.

Поэтому лидер ЛДПР планирует отмечать Новый год дома с приятелями и родственниками.

На праздничном столе, по словам Жириновского, будут сосиски, пельмени, винегрет, солёный арбуз, дальневосточная рыба, курятина.

Ранее сообщалось, что Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.