В Международной контртеррористической ассоциации прокомментировали взрыв в Петербурге
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в разговоре с RT прокомментировал взрыв, который произошёл в магазине в Санкт-Петербурге.
«Любые террористические акты, которые являются безадресными, то есть направлены на обычных граждан, очень часто проводятся в преддверии крупных массовых гуляний, праздников или политических событий», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Петербурге был совершён теракт.
В сети также была опубликована запись с камеры видеонаблюдения из магазина в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв.
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