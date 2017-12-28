В Международной контртеррористической ассоциации прокомментировали взрыв в Петербурге

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в разговоре с RT прокомментировал взрыв, который произошёл в магазине в Санкт-Петербурге.

«Любые террористические акты, которые являются безадресными, то есть направлены на обычных граждан, очень часто проводятся в преддверии крупных массовых гуляний, праздников или политических событий», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 27 декабря в Петербурге был совершён теракт.

В сети также была опубликована запись с камеры видеонаблюдения из магазина в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв.