В Кремле прокомментировали взрыв в Петербурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают недоработкой, что спецслужбы первоначально не признали взрыв в магазине Санкт-Петербурга терактом.

«Нет, не считают. По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает своё заключение», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин постоянно получает данные от спецслужб по вопросу расследования взрыва в Петербурге.

«Это явление (терроризм. — RT), с которым нужно бороться не переставая, причём в борьбе с которым, конечно, нужно объединять усилия всех стран мира», — добавил Песков.

По его мнению, иногда эти усилия удаётся объединять, и некоторые теракты предотвращаются — «как это было в случае с сигналом, который пришёл от спецслужб США».

Ранее Путин заявил, что 27 декабря в Петербурге был совершён теракт.