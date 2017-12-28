Правозащитники просят ФССП создать онлайн-ресурс для проверки ограничения на выезд

Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России просят упростить доступ к информации о временном ограничении на выезд из страны. Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» 29 декабря направит в ведомство письмо с предложением создать специализированный онлайн-ресурс, который помогал бы оперативно узнавать о введении запрета.

По мнению авторов обращения, в настоящее время на официальном сайте можно посмотреть только, является ли гражданин должником и возбуждено ли против него исполнительное производство. По телефону данную информацию также не сообщают, а предлагают приехать в ФССП, что занимает значительное время и снижает шансы успеть погасить задолженность до момента выезда из страны, утверждает глава организации Марат Аманлиев.

«Перед каждым выездом за границу необходимо отпрашиваться с работы, приходить в отдел судебных приставов, сидеть в бесконечных очередях, ждать пристава, которого может в итоге и не быть на работе в этот день, потому что он либо в отпуске, либо в суде на заседании, либо на больничном. Проверить такие данные можно только два раза в неделю в приёмные дни в определённые часы», — утверждает Аманлиев.

Ранее ФССП сообщила RT, что на 1 декабря 2016 года было вынесено 909 тыс. постановлений о запрете выезда за долги. Таким образом, за год их число выросло на 109%. Увеличилась и общая сумма долга — на 29% (было 773 млрд рублей).