В Сахалинской области циклон повредил кровлю 46 зданий

В Сахалинской области циклон частично повредил кровли 46 зданий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По состоянию на 09:00 (01:00 мск) циклон завершает оказывать своё влияние на территорию области. В результате его воздействия оказалась частично повреждена кровля 46 зданий», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется, без электроснабжения в настоящий момент остаются 16 населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что зимние каникулы в школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона начнутся раньше запланированного срока — с 28 декабря.