Научный центр для детей откроют в Астрахани в 2018 году

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Научный центр для детей планируют открыть в Астрахани в октябре 2018 года, сообщает kp.ru. Это технопарк «Кванториум».

Он будет располагать различным современным оборудованием, инновационными учебными помещениями.

Центр появится благодаря субсидии, которую в 2017 году предоставили региону. Её сумма превысила 70 млн рублей.

В соответствии с системой «Кванториума», дети будут объединяться в команды и разрабатывать проекты и кейсы под руководством наставника. Как предполагается, в год в научных работах станут принимать участие около одной тыс. учеников.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открылись ещё два детских технопарка.

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