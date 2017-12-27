Очевидец рассказал о взрыве в Санкт-Петербурге

Очевидец Сергей рассказал о взрыве в магазине Санкт-Петербурга, в результате которого госпитализированы по меньшей мере десять человек.

«Проходил мимо... услышал взрыв и подошёл сюда уже», — сказал очевидец.

По его словам, «говорили, что в камере хранения был оставлен пакет», и эта версия будет проверяться.

Кроме того, Сергей отметил, что хлопок можно было услышать на расстоянии около 500 м, а сам инцидент произошёл в 18:50.

Ранее в СК сообщили, что причиной взрыва в магазине в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.