В Крыму одобрили ужесточение наказания за нарушение правил благоустройства

Государственный совет Крыма одобрил ужесточение наказания за нарушение правил благоустройства. За соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 68 депутатов. Об этом сообщает «Крыминформ».

Как заявил председатель парламента Владимир Константинов, документ предусматривает увеличение штрафных санкций.

Теперь за нарушения гражданам грозит штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (было от 300 рублей до 1 тыс.).

Должностным лицам придётся заплатить от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (было от 2 тыс. до 10 тыс. рублей), юрлицам – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей (было от 5 тыс. до 30 тыс. рублей).

Ранее Inforeactor сообщало, что на кладбище в Кировском районе Санкт-Петербурга вандалы разрушили 10 надгробных плит.