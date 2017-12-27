Водителей в Новгородской области будут массово проверять на трезвость со 2 января

Сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей на трезвость со 2 января в Новгородской области, сообщает Nation News.

Мероприятия займут три дня. Они запланированы также на 4 и 8 января.

Кроме того, наряды ДПС проведут проверки по отдельным видам нарушений. Как рассказали в пресс-центре регионального УГИБДД, дорожные аварии обычно происходят из-за несоблюдения скоростного режима и выезда на встречную полосу.

В новгородском управлении Госавтоинспекции пояснили, что общую безопасность получится соблюдать лишь при ответственном поведении каждого участника дорожного движения. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре водителя приговорили к реальному тюремному сроку за езду в нетрезвом виде.