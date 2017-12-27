Телеведущая Оксана Фёдорова стала послом доброй воли московских волонтёров, сообщает kp.ru.

Ресурсный центр «Мосволонтёр» и фонд Фёдоровой «Спешите делать добро!» заключили соглашение о сотрудничестве.

Их первый совместный проект — «Уроки мужества», которые пройдут в столичных школах в феврале.

Осенью волонтёры вместе с фондом поддержат Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик», чтобы привлечь внимание к проблемам подрастающего поколения и его духовному воспитанию.

«Я очень рада, что у нас так много добровольцев и волонтёров, которые помогают делать добрые и важные дела», — сказала Фёдорова.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году в России Года добровольца.