В ОНФ предлагают разработать программу безопасного пользования интернетом для детей

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой разработать комплексную программу безопасного пользования интернетом для детей.

По мнению ОНФ, программа должна сочетать в себе как меры пресечения доступа к опасной информации, так и образовательные и развивающие мероприятия.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина предлагает разработать механизмы фильтрации сетевого контента, в том числе возможность досудебного ограничения доступа к материалам, противопоказанным несовершеннолетним.

Кроме того, она предлагает проработать вопрос разработки специальных программ по обучению детей и подростков безопасному пользованию интернетом.

«Помимо уроков информатики это могут быть занятия в рамках классных часов с участием педагогов, психологов, специалистов в области сетевой безопасности», — рассказала она.

Подробнее — в материале RT.

Ранее один из авторов российской Конституции предложил изучать основной закон страны в школах в доступной детям форме: в виде игр и квестов.