В Петропавловске-Камчатском школьники уйдут на каникулы раньше срока из-за циклона

Зимние каникулы в школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона начнутся раньше запланированного срока — с 28 декабря. Об этом сообщили в Управлении образования города.