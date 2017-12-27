В Петропавловске-Камчатском школьники уйдут на каникулы раньше срока из-за циклона
Зимние каникулы в школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона начнутся раньше запланированного срока — с 28 декабря. Об этом сообщили в Управлении образования города.
«Решение о переносе было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в краевой столице. Раннее начало каникул не повлияет на дату их окончания», — приводит администрация города сообщение Управления образования.
Как уточняется, каникулы закончатся 10 января.
Ранее власти Хабаровска заявили об отмене занятий в школах города из-за сильной метели.
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