В Петропавловске-Камчатском школьники уйдут на каникулы раньше срока из-за циклона

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Зимние каникулы в школах Петропавловска-Камчатского из-за циклона начнутся раньше запланированного срока — с 28 декабря. Об этом сообщили в Управлении образования города.

«Решение о переносе было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в краевой столице. Раннее начало каникул не повлияет на дату их окончания», — приводит администрация города сообщение Управления образования.

Как уточняется, каникулы закончатся 10 января.

Ранее власти Хабаровска заявили об отмене занятий в школах города из-за сильной метели.

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