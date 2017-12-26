К Новому году на Тверской улице в Москве появятся фигуры сказочных героев

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К Новому году на Тверской улице в столице России появятся фигуры сказочных героев, сообщает НСН со ссылкой на официальный портал мэра Москвы.

В общей сложности на центральных площадках будет установлено около 50 арт-объектов. Они воссоздадут дворцы и города из известных сказок.

Там планируется проводить театральные представления и перформансы с 31 декабря по 2 января.

Ранее m24 сообщало, что для зрителей новогодних шоу в Москве запустят специальные автобусы.

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