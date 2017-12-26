В Петербурге заявили о росте числа туристов

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По итогам 2017 года число посетивших Санкт-Петербург туристов может превысить 7,5 млн, сообщает «ПолитЭксперт».

Такие данные привёл комитет по развитию туризма в городе. Отмечается, что поток путешественников существенно вырос, и это касается как иностранных гостей, так и россиян из других городов.

Кроме того, в октябре и сентябре Петербург обогнал Москву по числу бронирований гостиниц.

Ранее Nation News сообщало, что в Республике Крым ждут от 80 тыс. до 100 тыс. туристов к Новому году.

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