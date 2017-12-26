Поликлиники в Москве изменят график работы в новогодние праздники

Режим работы московских поликлиник изменят на время новогодних праздников, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

В субботу, 30 декабря, взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 18:00. Затем до конца каникул (до 8 января) попасть к врачу можно с 09:00 до 16:00.

В каждом округе на базе одной из поликлиник по такому же графику помощь окажут по профилям «хирургия», «неврология», «отоларингология», «офтальмология».

Почти все взрослые травмпункты продолжат работу в круглосуточном режиме.

Что касается детских поликлиник, то 30 декабря они работают с 09:00 до 15:00, а 31 декабря врача можно будет вызвать лишь на дом (приём заявок — с 09:00 до 14:00).

С 1 по 8 января помощь окажут только на дому с 09:00 до 16:00.

Время работы детских травмпунктов — с 08:00 до 22:00. Круглосуточную помощь данного профиля предоставят на базе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и Детской городской клинической больницы имени Башляевой.

В каждом округе одна из детских поликлиник будет организовывать приём у врачей-специалистов (профили совпадают со взрослыми) с 09:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что МЧС России будет работать в усиленном режиме в новогодние каникулы.