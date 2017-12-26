В Красноярске начала работу первая электрозаправка
В Красноярске начала работу первая электрозаправочная станция, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу «МРСК Сибири».
Зарядить автомобиль на ЭЗС можно бесплатно. Электрозаправка расположена на улице Бограда, у площади железнодорожного вокзала.
В начале 2018 года планируется открыть ещё две такие станции.
В сентябре Nation News сообщало, что независимый автомобильный эксперт Андрей Осипов рассказал о перспективах электромобилей.
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