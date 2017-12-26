В Красноярске начала работу первая электрозаправка

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В Красноярске начала работу первая электрозаправочная станция, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу «МРСК Сибири».

Зарядить автомобиль на ЭЗС можно бесплатно. Электрозаправка расположена на улице Бограда, у площади железнодорожного вокзала.

В начале 2018 года планируется открыть ещё две такие станции.

В сентябре Nation News сообщало, что независимый автомобильный эксперт Андрей Осипов рассказал о перспективах электромобилей.

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