В Красноярске начала работу первая электрозаправка

В Красноярске начала работу первая электрозаправочная станция, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу «МРСК Сибири».

Зарядить автомобиль на ЭЗС можно бесплатно. Электрозаправка расположена на улице Бограда, у площади железнодорожного вокзала.

В начале 2018 года планируется открыть ещё две такие станции.

В сентябре Nation News сообщало, что независимый автомобильный эксперт Андрей Осипов рассказал о перспективах электромобилей.